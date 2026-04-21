Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Bagong pagyayabang ni Trump; Pagtangkang takpan ang military deadlock sa pamamagitan ng pag-aangkin ng 'pagpapalawig ng tigil-putukan sa kahilingan ng Pakistan'.
Sa kahilingan nina Asim Munir at Punong Ministro Shehbaz Sharif ng Pakistan, kami ay hiniling na ipagpaliban ang pag-atake sa Iran hanggang ang kanilang mga pinuno at kinatawan ay makapagbigay ng isang nagkakaisang panukala.
Samakatuwid, inatasan ko ang aking militar na ipagpatuloy ang pagkubkob at manatiling alerto at may kakayahan sa ibang mga aspeto, at sa pamamagitan nito, pinapalawig ko ang tigil-putukan hanggang sa maibigay ang kanilang panukala at matapos ang mga negosasyon sa anumang kinalabasan.
