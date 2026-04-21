Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Ang “Spider’s Web Complex”: Bakit Ipinipilit ng Rehimeng Siyonista ang Pagsakop sa Lungsod ng Bint Jbeil?
Pinalalakas ng hukbong Israeli ang mga pag-atake nito at isinasagawa ang patakaran ng “scorched earth”, na layuning lubusang wasakin ang estruktura ng lungsod ng Bint Jbeil. Ang lungsod na ito ay may malalim na simbolikong kahulugan para sa mga Siyonista, dahil dito binigkas ni Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah noong taong 2000 ang kanyang “Spider’s Web” na talumpati — isang sandali na itinuturing ng Israel bilang pagkabagsak ng kanilang imahe ng lakas. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng pambobomba sa parehong stadium at mga kalapit na distrito, sinusubukan ng rehimen na itayong muli ang imahe ng “deterrence” na nabasag noon sa parehong lugar.
Sa pananaw ng larangan, may madiskarteng lokasyon ang Bint Jbeil bilang arteryal na daanan sa katimugang rehiyon, kaya’t mahalaga ito sa plano ng Israel na lumikha ng bagong okupadong buffer zone. Sa kabila ng mahigpit na pagkubkob at malawakang pagkasira ng mga pasilidad pangsibil, patuloy ang matinding paglaban ng mga depensa sa lungsod. Hanggang sa ngayon, nabigo pa rin ang hukbong Israeli na supilin ang diwa at determinasyon ng mga tagapagtanggol ng maliit ngunit makasaysayang lungsod na ito.
