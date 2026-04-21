Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Ulat ng CNN hinggil sa kalagayan ng mga reserbang misil ng Estados Unidos.
Ayon sa pagtatasa batay sa mga datos ng Pentagon, tinatayang nagamit ng Estados Unidos sa loob ng humigit-kumulang pitong linggo ang humigit‑kumulang 45% ng kanilang mga precision strike missiles (PrSM), hindi bababa sa kalahati ng mga THAAD interceptors, at malapit sa 50% ng mga Patriot missiles nito.
Gayundin, 30% ng mga Tomahawk missiles at mahigit 20% ng ilang iba pang mga advanced system ay nagamit na rin.
Bagaman sinasabi ng mga opisyal na sapat pa ang kasalukuyang reserba para sa mga operasyon na isinasagawa, nagbabala ang mga eksperto na maaaring hindi ito sapat kung magkaroon ng malakihang sagupaan laban sa isang halos kasing‑antas na kalaban gaya ng Tsina.
Sa kabila ng mga pagsisikap na pataasin ang produksyon, tinatayang tatlo hanggang limang taon ang kakailanganin upang muling mapuno ang mga reserbang ito. Samantala, iginiit ng Pentagon na mayroon pa rin silang “lahat ng kanilang kailangan,” kahit na humihingi na sila ng karagdagang pondo upang muling palakasin ang kanilang imbentaryo.
..........
328
Your Comment