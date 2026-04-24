Pentagon: $5.6 Bilyon na Baon ang Nagamit sa Unang 2 Araw ng Digmaan.
Ayon sa pahayagang New York Times: Sinasabi ng mga opisyal ng Pentagon sa mga kinatawan ng Kongreso na sa unang dalawang araw pa lamang ng digmaan sa Iran, umabot sa $5.6 bilyon ang nagamit na mga kagamitang pandigma.
Batay sa mga opisyal militar ng Amerika, ang hukbo ng naturang bansa ay gumamit ng humigit-kumulang 1200 na Patriot missiles, na nagkakahalaga ng mahigit $4 milyon bawat isa, upang hadlangan ang mga Iranian drone at missiles sa kabuuan ng digmaan.
Dalawang independiyenteng grupo ang nagsasabi na ang gastos sa mga kagamitang pandigma na nagamit ng Amerika sa digmaan laban sa Iran ay napakalaki; tinatayang nasa pagitan ng $28 bilyon hanggang $35 bilyon, o katumbas ng bahagyang mas mababa sa isang bilyong dolyar bawat araw.
