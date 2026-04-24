Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Sa Patuloy na Paglabag sa Tigil-Pusisyon, Umaabot na sa 72,568 ang Nasawi sa Gaza.
Inaasahan ng Ministri ng Kalusugan ng Palestina sa Gaza Strip ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa digmaang henosido na isinasagawa ng rehimeng Zionista, na umabot na sa 72,568 ang mga patay at 172,338 ang mga sugatan.
Mula nang ipatupad ang tigil-pusisyon noong Oktubre 11, 2025 (na hindi kailanman sinunod ng rehimeng Zionista), 972 na mamamayan ang nasawi at 2,235 ang sugatan sa mga pag-atake ng mga okupasyong Zionista.
Ang mga labi ng 761 na nasawi ay naiahon mula sa ilalim ng mga gumuhong gusali.
