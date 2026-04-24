Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Ang Kamakailang Pag-urong ni Trump Tungkol sa Iran ay Nagpalala sa Krisis Pampulitika sa Amerika.
Ayon sa pahayagang El País ng Espanya:
Ang pabago-bagong pamamahala ng Pangulo ng Estados Unidos sa digmaan ay nakaapekto sa kanyang kasikatan, at ang kamakailang pag-urong ay nagpapahina sa kredibilidad ng kanyang diplomasya na nakabatay sa pagbibigay-diin.
Matapos ang mga hindi natupad na banta at ultimatum, at paulit-ulit na pagbabago ng posisyon tungkol sa Iran, nahaharap si Trump sa isang alon ng mga kritisismo sa loob ng Amerika.
