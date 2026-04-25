Mamamahayag na Amerikano: Ang pag-alis ng Estados Unidos mula sa Gitnang Silangan ay hindi isang sariling pasya.
Chris Hedges, isang mamamahayag na Amerikano, ay nagpahayag: Ang pag-alis ng Estados Unidos mula sa rehiyon ay hindi magiging kusang-loob kundi sapilitan; lumalapit na tayo sa puntong iyon.
Ayon sa kanya, ang mga bansa sa Konseho ng Kooperasyon ng Gulpo (Gulf Cooperation Council) ay nakarating na sa konklusyon na ang mga base militar ng Estados Unidos ay “mga target” na ngayon, at hindi na “mga panangga para sa seguridad.”
Dagdag pa ng nasabing mamamahayag: Hindi na maaring tustusan ang mga gastusin para sa pagpapanatili ng mahigit 800 base militar sa labas ng bansa.
Ang salin ay gumagamit ng pormal at diplomatikong estilo na karaniwang ginagamit sa mga ulat o pahayag pampamahalaan.
