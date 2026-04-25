Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Bilyong Dolyar na Bill para sa Pentagon: Malaking pinsala at magastos na pagkukumpuni ang naghihintay sa mga base militar na sinalakay ng Iran.
Inihayag ng network na NBC News ng Amerika:
Ang Iran ay nagdulot ng mas malawak na pinsala sa mga base militar ng Estados Unidos kumpara sa mga nauna nang inihayag sa publiko.
Ang mga base at kagamitan ng Estados Unidos sa buong Gitnang Silangan ay inatake—kabilang ang isang insidente na kinasasangkutan ng isang Iranian F-5 fighter jet, sa kabila ng umiiral na depensang panghimpapawid ng Amerika.
Ang pagkukumpuni sa mga nasabing base at kagamitan ay maaaring magkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar para sa Estados Unidos.
