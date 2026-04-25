Dating Punong Negosyador ng Amerika: Sa kasalukuyan, wala sa mga kinakailangang elemento para sa isang matagumpay na kasunduan sa pagitan ng Amerika a

25 Abril 2026 - 22:38
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-

Dating Punong Negosyador ng Amerika: Sa kasalukuyan, wala sa mga kinakailangang elemento para sa isang matagumpay na kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ang naririto.

Ayon kay Aaron David Miller, dating punong negosyador ng Amerika:

Sa kasalukuyan, wala sa mga kinakailangang elemento para sa isang matagumpay na kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ang natutugunan.

Walang umiiral na pagmamadali o "shared urgency" na nagmumula sa mga posibleng gastos o inaasahang kapakinabangan.

May malalaking puwang o hindi pagkakasundo sa mga mahahalagang isyu. Gayundin, walang tiwala at kumpiyansa sa isa't isa.

Ang pinakamalinaw na indikasyon nito ay ang nasasaksihan natin sa kasalukuyan; ang pakikipag-usap lamang tungkol sa kung paano magsasagawa ng mga negosasyon.

