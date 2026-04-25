Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Pagpapatalsik sa Kalihim ng Navy ay Nagpasiklab ng Bagong Kaguluhan sa Pentagon Dahil sa Hindi Pagkakasundo kay Hagel.
Ayon sa pahayagang El País ng Espanya:
Maraming matataas na opisyal sa militar at sibilyan sa Pentagon ang nagpahayag ng pagkabahala hinggil sa paglilipat na ito, at itinuturing nila itong tanda ng labis na politisasyon ng militar at paghina ng kadena ng pamumuno.
Naniniwala ang mga kritiko na ang pagpapatalsik sa mga bihasang opisyal dahil sa hindi pagsang-ayon sa mga pamamaraan ng Kalihim ng Digmaan ay maaaring maglagay sa panganib sa kahandaan sa pakikipaglaban at panloob na pagkakaisa ng Sandatahang Lakas ng Amerika sa isang kritikal na panahon.
