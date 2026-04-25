Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pentagon, Nasa Bingit ng Pagguho Dahil sa Digmaan ni Trump Laban sa Iran.
Ayon sa The Telegraph:
Ang pagpapatalsik sa pinuno ng US Navy ay nagpapakita ng hindi pagkagusto ng Pangulo sa kawalan ng kakayahan ng institusyon na wakasan ang kasalukuyang pagkabara (stalemate).
Sinasabi sa mga ulat na ang mga pagpapatalsik na ito ay naganap sa gitna ng hindi pagkasundo sa pag-usad ng digmaan at tensyon sa pagitan ng matataas na opisyal ng depensa, na nagpapahiwatig ng kawalan ng katatagan sa istruktura ng pamumuno ng militar habang nagaganap ang tunggalian na ito.
