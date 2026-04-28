Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- 200 katao ang naaresto sa Bahrain mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran / Pinarurusahan ng rehimeng Al Khalifa ang mga tumututol sa Israel.
Sa pagsisimula ng mga sagupaan sa rehiyon, inilunsad ng rehimeng Al Khalifa ang isang malawak na alon ng mga arbitraryo at di-makatwirang pag-aresto, kung saan mahigit 200 mamamayang Bahraini – kabilang ang mga kababaihan, mga taong may kapansanan, at mga aktibistang sibiko – ang inaresto. May mga nakakabahalang ulat tungkol sa pagkamatay ni “Mohammad Mousavi” sa ilalim ng torture at ang posibilidad ng pagpapataw ng mabibigat na parusang kamatayan sa isang uri ng “hukbong pagpaslang sa pamamagitan ng hudikatura” sa bisa ng mga paratang ng pakikipagtulungan sa Iran at pagtutol sa presensyang militar ng Estados Unidos.
Sa kabila ng matinding kapaligirang panseguridad, ang opinyong publiko sa Bahrain ay patuloy na tumatanggi sa normalisasyon ng ugnayan sa Israel at sa presensya ng mga base militar ng Amerika.
Ang patuloy na paninindigan na ito at ang pagpapakita ng kagalakan ng mga mamamayan sa mga natatamong tama laban sa mga posisyon ng Amerika ay nagdulot ng kalituhan at pangamba sa rehimen; isang rehimen na, matapos mawalan ng dating antas ng suporta mula sa Washington at humarap sa pagtaas ng presyon mula sa mga organisasyong pangkarapatang pantao, ay nahaharap ngayon sa walang kaparis na krisis sa lehitimidad sa harap ng sarili nitong mamamayan.
