Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Araghchi: Patuloy sa pinakamataas na antas ang ugnayan sa Rusya.
Pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Rusya at pakikipagpulong kay Pangulong Vladimir Putin, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas na “sa kabutihang‑palad, ang aming pakikipag‑ugnayan sa Rusya ay nagpapatuloy sa pinakamataas na antas.”
Dagdag pa niya, ipinakita nang malinaw ng mga kamakailang kaganapan ang lalim at tibay ng aming estratehikong pakikipag‑alyansa.
........
328
Your Comment