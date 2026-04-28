Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng ating Bansa matapos ang paglalakbay sa Rusya; Tinatanggap namin ang Suporta ng Rusya sa Diplomasya.
Sa mga pagkakataong ang rehiyon ay dumadaan sa mga pangunahing at nagtatakdang pagbabago, sa kabutihang-palad, ang aming pakikipag-ugnayan sa Rusya ay patuloy sa pinakamataas na antas.
Ipinakita ng mga kamakailang kaganapan ang lalim at tibay ng aming estratehikong pakikipag-alyansa. Habang patuloy na lumalawak ang aming relasyon, kami ay nagpapahalaga sa umiiral na pagkakaisa at tinatanggap ang suporta ng Rusya sa landas ng diplomasya.
