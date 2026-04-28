Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Anim na dahilan kung bakit si Trump, taliwas sa kanyang mga pahayag, ay nagmamadaling tapusin ang digmaan laban sa Iran at makamit ang isang tagumpay.
Pagwawakas ng 60‑araw na palugit para sa mga operasyong militar sa Iran na walang pahintulot ng Kongreso: Mayo 1
Presyo ng gasolina na umabot sa $5 at diesel sa $6 kada galon sa Estados Unidos: sa loob ng dalawang linggo
Paglalakbay ni Trump sa China:Mayo 13–15
Pagsisimula ng Pandaigdigang Paligsahan ng Fútbol (World Cup): Hunyo 10
Pagbaba ng popularidad ni Trump sa Estados Unidos: kasalukuyang humigit‑kumulang 33%
Kakulangan sa mga estratehikong reserbang armas ng U.S.: 50% ng mga sistemang THAAD/Patriot at 30% ng mga misayl na Tomahawk ay nagamit na.
........
328
Your Comment