Pag-aresto sa tatlong-kataong grupo ng mga kontra-rebolusyonaryo sa Lalawigan ng Lorestan.
Ang mga di-kilalang sundalo ni Imam Zaman (Hh) mula sa Tanggapan ng Impormasyon ng Lalawigan ng Lorestan ay nakahuli sa isang tatlong-kataong yunit na may ugnayan sa mga grupong terorista, na binubuo ng dalawang lalaki at isang babae.
Bukod sa pagkilala at pagkuha ng mga dokumentong biswal mula sa lugar na tinamaan ng mga misil, ang nasabing grupo ay may tungkuling magsagawa ng pag-atake gamit ang mga granada sa ilang tanggapan ng pamahalaan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sila ay naghahanda ng mga armas at kagamitan para sa kanilang mga operasyong inilaan, subalit bago pa sila makapagsagawa ng anumang hakbang, inaresto na sila ng mga di-kilalang sundalo ni Imam Zaman.
Kaugnay nito, ipinahayag ng mga ahensyang pang-impormasyon at panghukuman na ang operasyon laban sa naturang grupo ay magpapatuloy hanggang sa tuluyang pagkawasak ng lahat ng mga kaugnay na network. Dagdag pa rito, ang mga alituntunin sa pagdinig ng mga kaso ay susunod sa mga patakarang umiiral sa ilalim ng mga kalagayang pandigma.
