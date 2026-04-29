Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pangunahing dagok ng digmaan sa Iran ay inaasahang mararanasan sa Inglatera makalipas ang dalawang linggo — ipapakita nito ang mga walang-lamang estante sa mga supermarket.
Independent:
Dahil sa pagkaantala ng mga paglalayag na nagsimula pa noong Marso, inaasahang sa loob ng dalawang linggo ay mauubos na ang mga suplay ng mga pangunahing kalakal na ipinadadala sa Inglatera mula sa mga daang-tubig na kasalukuyang apektado ng digmaan. Bilang resulta, inaasahang lilitaw na ang mga walang-lamang estante sa mga supermarket.
