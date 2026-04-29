Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Paglabag sa pangako ng Hari ng Inglatera sa puso ng Amerika; “Charles III” umano’y nilinlang ang mga biktima ni Epstein.
Si Charles III, Hari ng Britanya, ay tumangging makipagpulong sa mga biktima ng kontrobersyal na kaso ni Jeffrey Epstein sa gitna ng kanyang pagbisita sa Washington. Sa kabila ng naunang pangako ng mga opisyal ng Buckingham Palace na tutugunan ang kakulangan na ito sa pamamagitan ng kanyang talumpati sa Kongreso, ang Hari ay hindi man lamang bumanggit sa nasabing kaso o sa pagtataguyod ng karapatan ng mga biktima — sa halip, nagtapos siya sa mga pangkalahatang pahayag lamang.
Ang ganitong dobleng asal ay nagdulot ng malawak na pagbatikos mula sa mga miyembro ng Kongreso at sa mga biktima mismo. Ayon sa mga nagprotesta, si Charles III ay nagsinungaling at, sa kanyang makabuluhang katahimikan, ay winasak ang pagkakataon upang maitaguyod ang katarungan at makiramay sa mga nakaligtas sa mga organisadong krimen. Idinagdag pa nila na ang kanyang pag-uurong-sulong ay naglagay sa pananagutan ng monarkiya sa ilalim ng pagdududa.
