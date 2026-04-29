Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inalis ng Amerika ang Espanya mula sa pagpupulong ng Grupo ng Dalawampu (G20).
Ang desisyon ng Estados Unidos na pagbawalan ang Espanya na lumahok sa mga pagpupulong ng G20 ay nagdulot ng matinding pagkabagabag sa ugnayang diplomatiko ng dalawang bansa.
Bagaman ang Espanya ay hindi permanenteng kasapi ng G20, naging pangkaraniwan na ang kanilang pagdalo bilang panauhin sa mga nakaraang pagpupulong.
Dahil dito, ang pagkakait sa kanila ng karapatang dumalo sa mga pagpupulong ng mga ministro ay hindi maaaring basta na lamang ipagsawalang-bahala.
