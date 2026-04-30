Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Narinig ang pagsabog malapit sa Embahada ng Estados Unidos sa Baghdad.
Iniulat ng mga di‑opisyal na mapagkukunan sa Iraq na may narinig na pagsabog mula sa direksyon ng Embahada ng Estados Unidos sa Green Zone ng Baghdad.
Ayon sa mga mapagkukunang ito, na-activate ang mga sistemang panlaban sa himpapawid ng Embahada ng Estados Unidos.
Na-activate din ang sistemang panlaban na C‑RAM sa Green Zone upang harangin ang isang reconnaissance drone.
Samantala, ang sistemang “Avenger” ay nagpaputok din patungo sa isang target na lumilipad papunta sa Victoria Base malapit sa Paliparan ng Baghdad.
