Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Mensahe ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sa paggunita ng ika‑10 ng Ordibehesht – Pambansang Araw ng Persian Gulf.
Ang Persian Gulf ay isang mahalagang daanan ng tubig — ang ugat ng pang‑ekonomiya, enerhiya, at komunikasyong buhay ng rehiyon. Ang seguridad nito ay nagmumula sa kolektibong karunungan at aktibong pakikilahok ng mga bansang nakapalibot dito, at hindi sa presensya ng mga banyaga o mga makapangyarihang bansang mapang-api.
Ang estratehiya ng Islamic Republic of Iran hinggil sa Persian Gulf ay nakabatay sa kolektibong seguridad, magkakasamang pag‑unlad, paggalang sa integridad ng mga teritoryo ng bawat bansa, at pagtatatag ng pangmatagalang balanse sa rehiyon.
Ang marangal at makapangyarihang Hukbong Pandagat ng IRGC, sa landas na ito, ay patuloy na pinauunlad ang sarili nitong kakayahan upang pamamahalaan at makontrol ang Strait of Hormuz, at ipatupad ang mga patakaran ng pamahalaan para protektahan ang lehitimong karapatan ng mga Iranian sa napakahalagang lugar na ito — nang buong sigasig at walang pag‑aatubili.
Ipinapakita ng mga pangyayari na sa malapit na hinaharap, sa pagpapaalis ng Estados Unidos at mga banyagang puwersa mula sa rehiyon, ay mabubuhay ang pag‑asa ng mga mamamayan na makita ang araw kung kailan ang Persian Gulf ay magniningning bilang sentro ng pagkakaisa ng mga bansang Muslim sa rehiyon.
........
328
Your Comment