Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Hindi Natahimik si «Sheikh Isa Qassim»; Ang Pagbawi ng Pagkamamamayan ay Pagtakas sa Batas at Ilegal na Hakbang.
Bilang tugon sa kamakailang desisyon ng gobyerno ng Bahrain na bawiin ang pagkamamamayan ng ilang mga mamamayan, malinaw na tinawag ni Ayatollah Isa Qassim ang hakbang na ito bilang "pag-iwas sa konstitusyon" at "pagtakas mula sa lehitimong karapatan." Idiniin ng pinuno ng mga Shiite sa Bahrain na ang ganitong mga hakbang panseguridad ay isang pagtatangka na yurakan ang mga pangunahing karapatan ng bansa, at walang lugar sa batas at sa mga pamantayang pantao.
Binigyang-diin niya na "ang anumang ilegal ay hindi magkakaroon ng kulay ng legalidad," itinuring niya ang mga hakbang na ito na salungat sa batas ng Sharia at sa mga pangunahing prinsipyo ng batas. Ang matatag na tindig na ito ay muling nagpapakita ng pagtindig ng pinuno ng mga kilusang masa sa Bahrain laban sa mga diskriminatoryo at mapanupil na patakaran ng Manama laban sa mga mamamayan nito.
