Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Nalalantad si Trump sa Isa Pang Nakapipinsalang Poll Kung Saan Sinasabi ng mga Botante na Sila ay Naghirap.
Daily Beast:
Batay sa mga resulta ng bagong poll ng Gallup, 55 porsyento ng mga Amerikano ang nagsasabing lumala ang kanilang sitwasyong pinansyal. Ipinapakita ng mga istatistika ang trend na ito na tumataas sa loob ng limang magkakasunod na taon.
Ang gastos sa pamumuhay, lalo na ang presyo ng enerhiya, ang pangunahing sanhi ng kawalang-kasiyahan na ito at maaaring maging isang seryosong panganib sa pulitika para kay Trump at sa mga Republikano.
........
328
Your Comment