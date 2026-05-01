Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Mga Drone ng Hezbollah, Ginulo ang Hukbo ng Israel!
Iniulat ng Channel 13 ng Israel na ang mga kumander ng hukbo ng rehimeng ito ay nagtalaga ng isang tao sa bawat grupo na walang tigil sa pagtingala sa langit. Ito ay upang magbigay ng babala kapag papalapit ang FPV drone ng Hezbollah sa iba, dahil ang pagharang at pagtuklas sa mga drone na ito ay hindi posible gamit ang mga karaniwang kagamitan.
........
328
Your Comment