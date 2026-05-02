Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Spiegel: Ang Alemanya ay Nahaharap sa Isang Enerhiyang Emerhensiya.
Dahil sa mga kahihinatnan ng digmaan laban sa Iran, maaaring magkaroon ng kakulangan sa gas at aviation fuel. Gayundin, ang mga pataba at disposable gloves ay nahaharap din sa posibleng kakulangan.
Pagkatapos ng pandemiyang COVID-19 at ng digmaan sa Ukraine, ang Alemanya ay muling nahaharap sa banta ng isang emerhensiyang sitwasyon.
Nagbabala ang mga industriya ng bansa, ngunit ang Chancellor at ang Ministro ng Ekonomiya ay umiiwas sa pagtanggap ng responsibilidad at pagtugon nang naaangkop, at iniiwasan ang direktang pagharap sa krisis.
