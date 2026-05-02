Middle East Eye: Nagpatunay muli ang Europa sa kawalan nito ng kapangyarihan sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng pagkabigo na parusahan ang I

Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Middle East Eye: Nagpatunay muli ang Europa sa kawalan nito ng kapangyarihan sa pandaigdigang entablado sa pamamagitan ng pagkabigo na parusahan ang Israel.
Sa sadyang pagbabalewala sa mga agresibong hakbang ng Amerika at Israel, binibigyang-daan ng European Union ang isang pandaigdigang sistema kung saan ang "kapangyarihan" ang pumapalit sa "batas"—isang hakbang na direktang salungat sa mga pundamental na prinsipyo ng Unyon.
Habang isinusulong ng Europa ang mga halaga ng karapatang pantao, nananatili itong tahimik sa mga pag-atake ng Israel at Amerika sa mga imprastraktura ng rehiyon. Ang pag-uugaling ito ay lubusang sumisira sa kredibilidad ng Europa at ginagawang "walang-taros na tagasunod" ng Washington ang Brussels.
Kapag ipinipikit ng Europa ang mga mata nito sa malinaw na pananalakay, binibigyan nito ng berdeng ilaw sina Trump at Netanyahu na ipagpatuloy ang pagsiklab ng digmaan nang walang takot sa legal na kahihinatnan. Nangangahulugan ito na sa halip na maging "preno ng digmaan," ang Europa ay naging "langis para sa makina ng digmaan."
........
328
Your Comment