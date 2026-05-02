Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Sardar Asadi: Ang mga pwersa ng sandatahang lakas ay nasa ganap na paghahanda.
Kasalukuyang Tagapangulo ng Inspection sa Central Headquarters ng Khatam al-Anbiyaa: Posibleng muling magkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, at ipinapakita rin ng mga patunay na ang Estados Unidos ay hindi nananatili sa anumang pangako o kasunduan.
Ang mga hakbang at pahayag ng mga opisyal ng Amerika ay mas may halong panlipunan at media na pag-iisip, una upang maiwasan ang pagbagsak ng presyo ng langis at ikalawa upang makalabas sa isang krisis na kanilang mismo ang lumikha.
Ang mga pwersa ng sandatahang lakas ay ganap na handa laban sa anumang panibagong pakikialam at kabaliwan ng Estados Unidos.
Hindi lamang ang mga pwersa ng sandatahang lakas at ang mga tao, kundi pati na rin ang mga grupong pampulitika na minsan ay may pagkakaiba-iba ng opinyon, ay nakarating na sa pag-unawang ito na panatilihin ang pagkakaisa.
