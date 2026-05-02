Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Kapayapaan sa Iran: Dapat maging handa ang Washington sa mga hindi kanais-nais na kompromiso.
Foreign Affairs: Malaki pa ang pagitan hanggang sa marating ang isang matatag na kasunduan. Ang pagkabigong ito ay dahil sa maling inaasahan ng Washington. Naniniwala si Trump na kayang pigain ng Estados Unidos ang Iran na umatras—isang pananaw na sinasalungat ng mga buwan ng ebidensya. Dapat tanggapin ng Washington na may karapatan ang Iran na magsagawa ng uranium enrichment para sa mapayapa at hindi pangkaraniwang (hindi sibilyan/kabayanihan) na mga layunin.
Dapat tiyakin ng Amerika na iiwasan ng Israel ang pag-atake sa Iran, at dapat din nitong tanggapin na ang Iran ay laging may kakayahang isara ang mga daanan-dagat (Straits).
