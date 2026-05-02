Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Ang kailangang kilalanin: Ang katapangan at pagkatao ng mga tao sa Gaza ay nagbibigay-inspirasyon.
Inihayag ni "Kouifa Baterli", isang aktibista sa karapatang pantao mula sa Ireland at isa sa mga kalahok sa Freedom Flotilla na naglalayong sirain ang blockade sa Gaza, na ang komunidad sa Gaza ay may mga katangiang natatangi, at malinaw niyang nasaksihan ang katapangan at paggalang sa mga tao rito.
Dagdag pa niya: “Nais kong mabuhay ang aking anak sa tabi ng mga tao sa Gaza upang matutuhan niya ang katapangan at kabaitan mula sa kanila. Hindi natin mararamdaman ang tunay na kalayaan maliban kung tatahakin natin ang parehong daan na kanilang dinaanan.”
