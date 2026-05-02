Mga larawan at pangalan ng mga bayani (martir) na nasawi kahapon sa Zanjan

2 Mayo 2026 - 19:45
Mga larawan at pangalan ng mga bayani (martir) na nasawi kahapon sa Zanjan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:  

Mga larawan at pangalan ng mga bayani (martir) na nasawi kahapon sa Zanjan.

Ang mga pangalan ng mga bayaning nasawi sa insidente ng pag-neutralize ng bomba at hindi sumabog na mga bala sa Zanjan ay sina: Naser Bayat, Taqi Hatami, Ali Rostamkhani, Mohammad-Hossein Soudi, Younes Mostafavi, Naser Jamal-Khani, Ali-Hossein Zare, Mohammad-Mehdi Qareh-Jolou, Seyyed-Mohammad Beheshti-Nejad, Seyyed-Taha Beheshti-Nejad, Mohammad-Sepehr Mohammadi, Mehdi Hassani, Seyyed-Ebrahim Nabavi, at Seyyed-Ali Hava'i.

