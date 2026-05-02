Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Napatunayan ng Iran ang kakayahang maghubog ng mga bagong lider / Hinahangaan at namangha ang mga mamamayan ng Iran.
Si Mohammed Al-Sayyid Idris, senior political analyst mula sa Al-Ahram Center for Strategic Studies:
Ipinakita ng mga mamamayan ng Iran at Lebanon (lalo na ang Hezbollah) ang kakayahan nilang magsanay at maghubog ng mga bagong lider na may mataas na antas ng kakayahan.
Sa mga unang antas at ikalawang antas ng pamumuno sa Iran, may mga bagong mukha na lumitaw, at sa kabila ng pagpatuloy ng mga tensyon, may mga pag-uusap din tungkol sa mga di-tuwirang negosasyon.
Iginiit ng mga opisyal ng Amerika—kabilang ang pangulo at ang ministro ng digmaan—na ang kakayahan ng Iran sa larangang militar, nukleyar, at misayl ay “wasak” na, ngunit ang katotohanan sa larangan ay mas komplikado kaysa sa mga pahayag na iyon, at nagawa ng sistemang Iran na muling buuin ang hanay nito.
May ilang bahagi ng mga mamamayan na itinuturing ang Hezbollah bilang isang puwersa laban sa Israel, ngunit nagpapatuloy pa rin ang mga politikal na pagkakaiba tungkol sa papel ng grupong ito at sa kinabukasan ng bansa. Bukas pa rin ang usapin kung babawasan ang tensyon o ipagpapatuloy ang paghaharap—lalo na tungkol sa mga kaayusang pangseguridad sa timog Lebanon.
