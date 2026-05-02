Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: CGM (Constant-gain multiplier) o Marupok ang Ekonomiya ng Amerika Dahil sa Digmaan sa Iran.
Ayon sa CNN:
Ang matinding pagtaas ng presyo ng enerhiya kasunod ng digmaan sa Iran ay nagbigay ng direktang pasanin sa mga mamimili ng Amerika, na nagresulta sa pagbaba ng paggasta ng mga sambahayan; isang isyu na humahantong sa paghina ng paglago ng ekonomiya.
Ang sitwasyong ito ay maaaring humantong sa pagbaba ng demand, kung saan ang pagtaas ng mga gastos ay nagpapababa sa pagkonsumo at pamumuhunan, na nagdudulot ng pagbaba ng demand para sa mga kumpanya. Kasabay nito, ang mas mataas na inflation at geopolitical uncertainty ay nagpapataas ng panganib ng pagbagal o kahit na pagbagsak ng ekonomiya.
