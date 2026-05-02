Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Mapayapang Teknolohiyang Nuklear para sa mga Sanggol.
Embahada ng Iran sa Ghana:
Bawat sanggol na ipinanganak sa Iran ay sinusuri para sa 56 na metabolic disorder – nang libre.
Ang teknolohiyang nasa likod nito? Nuklear. Ginawa ng mga siyentipikong Iranian. Ang Iran ay isa lamang sa limang bansa sa buong mundo na gumagawa ng mga kit na ito.
Ito ay isang halimbawa lamang ng aming mapayapang teknolohiyang nuklear.
