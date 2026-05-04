Video| Ang Nakahihiyang Pagtahimik ng European Union Laban sa Pagsalakay sa Konboy na Pandagat ng 'Samud'

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Ang Nakahihiyang Pagtahimik ng European Union Laban sa Pagsalakay sa Konboy na Pandagat ng 'Samud'.
Si Rula Jebreal, isang propesor sa University of Miami sa Amerika, ay mariing pumuna sa naging aksyon ng European Union hinggil sa pag-atake ng rehimen ng Israel sa konboy na pandagat ng tulong na 'Samud'.
Sinabi niya na ang rehimen ng Israel ay kumikilos pa na "higit pa sa pamimirata" at itinuturing ang sarili nito na may karapatang gumawa ng anumang aksyon nang may "ganap na kaligtasan."
Binigyang-diin niya na dapat ay tumugon ang European Union sa aksyon ng rehimen ng Israel sa pamamagitan ng "nakapaparalisang mga parusa at pagsuspinde ng mga kasunduan sa kooperasyon."
