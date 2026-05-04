Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Paggamit ng Sistemang Pandepensa ng Israel para sa Pagharang sa mga Misil sa Emiratong Arab.
Ipinahayag ng mga midyang Israeli na isang sistemang pandepensa sa himpapawid ng mga Siyonista na nakatalaga sa Emiratong Arab ang ginamit upang harangin ang mga misil na pinaputok.
Ayon sa ulat ng Channel 12 Israel, na humalaw mula sa CNN, isang sistemang pandepensa sa himpapawid ng Israel ang nakatalaga sa loob ng Emiratong Arab.
Batay sa mga ulat, ang naturang sistema ay ginamit ngayong araw upang harangin ang mga misil.
