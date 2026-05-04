Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Kahanga-hangang Malawakang Sunog sa mga Pasilidad ng Langis sa Daungan ng Fujairah.
Naitala ng mga larawang satelayt ang isang napakalawak na sunog sa mga pasilidad ng langis sa daungan ng Fujairah.
Ang terminal ng langis sa Fujairah ang tanging alternatibong ruta ng United Arab Emirates sa Kipot ng Hormuz. Ang kapasidad ng pipeline na ito ay 1.5 milyong bariles ng krudo bawat araw, at maaari pa itong pataasin hanggang 1.8 milyong bariles.
Ang pipeline na ito ay sadyang itinayo upang makapagluluwas ang UAE ng langis nito nang hindi dumaraan sa Kipot ng Hormuz. Hindi lamang nito tinatamaan ang isang kasapi ng koalisyon, kundi target din nito ang isang imprastrakturang nagbibigay-daan sa pagdaloy ng langis nang hindi kinakailangang dumaan sa Hormuz.
Ang tanging iba pang mahalagang alternatibong ruta sa Kipot ng Hormuz ay ang silangan-kanlurang pipeline ng Saudi Arabia patungong Yanbu, na inatake noong Abril at nabawasan ang kapasidad nitong maglipat ng humigit-kumulang 700,000 bariles bawat araw.
Bagama’t inaangkin ng UAE na ang Iran ang nagsagawa ng pag-atake sa mga pasilidad ng langis nito sa daungan ng Fujairah bilang tugon sa mga galaw ng Amerika at sa suportang Emirati, mariing itinanggi ng Iran ang naturang paratang.
