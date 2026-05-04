Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Paglilibot ng mga eroplano sa himpapawid ng UAE.
Kasabay ng pag-aktibo ng depensang panghimpapawid sa UAE, ang himpapawid ng bansa ay labis na naapektuhan at ang mga eroplano ay napilitang magpalipad‑paligid sa himpapawid.
Ayon din sa FlightRadar, pansamantalang itinigil ang lahat ng flight papuntang Dubai at Sharjah; ilang flight na patungo sana sa United Arab Emirates ay inilipat muna ang ruta papuntang Muscat.
