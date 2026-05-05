Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Saudi Arabia: Ang Kawalan ng Seguridad at Kawalang‑tigilan ay Hindi Makabubuti sa Rehiyon.
Ipinahayag ng Saudi Arabia ang suporta nito sa pamamagitan ng Pakistan at sa mga diplomatikong pagsisikap tungo sa isang solusyong pampulitika, at nanawagan na maiwasan ang pagkalat ng mga sigalot sa rehiyon.
Ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia ay naglabas ng isang pahayag na nagsasaad: Ang Kaharian ng Saudi Arabia ay nagpapahayag ng matinding pag‑aalala hinggil sa kamakailang pag‑aalsa ng tensyong militar sa rehiyon, at binibigyang‑diin nito ang pangangailangan na pababain ang tensyon, maiwasan ang pagkalat ng mga sigalot, at mapanatili ang pagtitimpi.
