Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Ang German minehunter ship ay naglakbay patungong Strait of Hormuz.
Ang German minehunter ship na pinangalanang "Folda" ay kasalukuyang naglalakbay papuntang Mediterranean Sea upang sa susunod na yugto ay maipadala sa Strait of Hormuz para sa paglilinis ng mga minang mabilang sa dagat.
Ayon kay Yasser Abu Mueileq, isang tagapagbalita mula sa Arab Broadcasting Network, ang misyon na ito ay maaaring sa huli ay nasa direksyon ng Strait of Hormuz, ngunit nakasalalay ito sa dalawang kondisyon: ang pagtanggap ng ship sa isang naval group ng NATO sa silangang bahagi ng Mediterranean, at ang pag-apruba mula sa German Parliament.
