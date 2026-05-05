Bagong tagumpay ng mga Iranian scientist sa larangan ng paggamot sa kanser; pag-aalis ng mga selulang kanser gamit ang isang matalinong Iranian nanome

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -: Bagong tagumpay ng mga Iranian scientist sa larangan ng paggamot sa kanser; pag-aalis ng mga selulang kanser gamit ang isang matalinong Iranian nanomedicine.
Ang mga eksperto mula sa isa sa mga kumpanyang batay sa kaalaman ay nagtagumpay sa pagbuo ng isang matalinong anti-cancer na gamot na kayang tukuyin at sirain ang mga partikular na selulang kanser nang may katumpakan sa antas na nanometro, habang hindi nito sinasaktan ang mga malulusog na selula.
Ang Tedroxtan ay idinisenyo batay sa antibody-drug conjugate (ADC) technology, na nagbibigay-daan sa mga chemotherapy drug na makapag-target nang mas tumpak. Sa paraang ito, ginagamit ang mga monoclonal antibody tulad ng trastuzumab, na partikular na kumakapit sa mga selulang kanser na uri ng HER2-positive. Ang ganitong uri ng mga selula ay karaniwang nakikita sa ilang uri ng kanser gaya ng kanser sa suso, tiyan, at baga.
