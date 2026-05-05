Video| Senador ng Amerika: Si Trump ay kumuha ng bilyun-bilyong dolyar mula sa bulsa ng mga mamamayan ng U.S. gamit ang “kanyang sariling pera (curre

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) :- Balitang ABNA24 -:
Senador ng Amerika: Si Trump ay kumuha ng bilyun-bilyong dolyar mula sa bulsa ng mga mamamayan ng U.S. gamit ang “kanyang sariling pera (currency).”
Inilarawan ng senador na si “Chris Van Hollen” ang katiwalian sa pananalapi ni Donald Trump bilang isa sa mga “pinakamahihiyang at pinaka-kumikitang personal na plano”, at binanggit nito ang pagkalugi na umabot sa bilyun-bilyon para sa mga tao kaugnay ng mga investment na nakadepende sa digital currency na kaanib kay Trump.
Sinabi ni Van Hollen na mula nang ilunsad ni Trump ang kanyang sariling currency, nakakuha ito ng higit 200 milyong dolyar na kita.
Ayon sa kanya, sa kabaligtaran, ang mga ordinaryong mamamayang Amerikano na nag-invest sa proyektong ito ay nagdusa ng mga pagkalong na aabot sa bilyun-bilyon.
Dagdag pa ng senador na ang planong ito ay isa pang halimbawa ng “malawakang katiwalian at maling paggamit ni Trump sa kanyang posisyong pampulitika.”
