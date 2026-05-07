Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Ulat ng Haaretz hinggil sa paglusot ni Hanzala sa institusyong INSS ng Israel
Pag-hack, paglalantad, at pag-atake: Paano nakalusot ang Iran sa isa sa pinakamahalagang think tank sa seguridad ng Israel?
Ang Israel Institute for National Security Studies (INSS) at ang mga opisyal nito, na binubuo ng mga dating pinuno ng Mossad at mga dating komandante ng militar, ay naging pangunahing target ng Iran.
Ang pagsusuri sa mahigit 100,000 email at mensahe ay nagbubunyag ng isang anim na taong kampanya na nag-uugnay sa mga operasyon sa cyberspace at paglusot sa paniktik ng Iran.
Ayon sa mga dalubhasa sa cybersecurity ng Israel, ang INSS ay patuloy na nagsisilbing isang “launching pad” para sa mga pag-atake ng Iran, at ang buong sistema ng organisasyonal na email ng INSS ay naging bahagi ng imprastraktura ng paniktik ng Iran para sa pagtukoy sa mga target nito sa Israel.
