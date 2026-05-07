Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Mga ulat hinggil sa paglala ng mga paghihigpit at malawakang pagkakakulong sa mga Shia sa Saudi Arabia.
Batay sa mga ulat na natanggap, nagsimula ang isang bagong alon ng mga paghihigpit laban sa mga tagasunod ng pananampalatayang Shia sa Saudi Arabia.
Sinasabing ang mga pag-aresto ay isinasagawa nang malawakan, at maging ang ilang indibidwal ay umano’y inaresto lamang dahil sa pagbigkas ng talata ng istirja (“Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un) kaugnay ng paggunita sa pagkamatay ni Ayatollah Khamenei.
