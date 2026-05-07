Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Paglala ng mga diskriminatoryong hakbang ng rehimen ng Bahrain laban sa mga Shia.
Ang mga ulat mula sa Bahrain ay nagpapahiwatig ng paglala ng mga istruktural at makataong panggigipit laban sa mga Shia sa bansang ito. Bilang bahagi ng panunupil sa relihiyon, bukod sa pag-aresto at pagkakakulong sa mga iskolar at tagapag-awit ng papuri, isinagawa rin ang mga marahas na hakbang tulad ng pagkansela ng pagkamamamayan at sapilitang pagpapaalis sa mga kleriko.
Sa pinakahuling ulat, 61 katao ang inanunsyo bilang kabilang sa mga tinanggalan ng pagkamamamayan. Sa isang di-makataong hakbang, ilan sa kanila, kabilang si Sheikh Ibrahim Ansari at ang kanyang pamilya, ay iniwan sa Paliparan ng Istanbul nang walang anumang dokumento ng pagkakakilanlan o visa.
Ang mga hakbang na ito ay lalong tumindi kasunod ng pagkamatay ng nakakulong na madah, si G. Mousavi, bunga ng tuluy-tuloy na pagpapahirap.
