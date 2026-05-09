Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Ika-7 ng Mayo [nakaraang gabi] at ang pagsisimula ng isang bagong digmaan laban sa Iran; ang Amerika at ang mga kaalyado nito ay nasa isang mas malaking patibong kaysa dati!.
Larry Johnson, analistang pampulitika at dating opisyal ng Central Intelligence Agency (CIA):
Ang tinatawag na pagkubkob sa Iran ay isang mapanlinlang na palabas; kapag sumiklab ang digmaan, tutugon ang Iran.
Ang Iran ay hindi lamang hindi humina, kundi nagkaroon pa ng pagkakataong mabawi ang mga pinsala at palakasin ang kakayahang militar nito, lalo na sa mga imprastrukturang nasa ilalim ng lupa.
Ang Islam na umiiral sa Iran ay katamtaman, at karamihan sa mga gawaing terorista sa buong mundo ay isinasagawa ng Saudi Arabia.
Ang pangalan ng hari ng United Arab Emirates ay kabilang sa mga dokumento kaugnay ng kaso ni Epstein, at siya ay isang homoseksuwal na kriminal.
