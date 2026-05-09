Video|Ulat ni Araghchi mula sa pagbisita sa Beijing

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Ulat ni Araghchi mula sa pagbisita sa Beijing.
Sa Tsina, nagpalitan kami ng mga pananaw tungkol sa mga pangunahing isyu kabilang ang kamakailang ipinataw na digmaan laban sa aming bansa, ang sitwasyon sa Strait of Hormuz at ang mga pagbabago sa rehiyon ng West Asia, ang pagpapaunlad ng komersyal na relasyon, at ang pagpapalawak ng internasyonal na kooperasyon.
Sa paglalakbay na ito, muling binigyang-diin ang suporta at nakabubuo na mga paninindigan ng Tsina para sa Iran.
............
328
Your Comment