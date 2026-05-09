Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- PatakarangPanlabas: Ang digmaan ay nagbalik ng pampublikong espasyo sa rehimen ng Iran.
Ang Iran ay nakapasok sa isang kritikal na sandali sa kasaysayan nito pagkatapos ng rebolusyon. Malalaking pagtitipon ang nagaganap sa mga pangunahing lungsod, distrito, at plaza.
Sa ilan sa mga pagtitipong ito, ipinapakita ang mga misil habang napakaraming tao ang naroroon, winawagayway ang mga bandila, at sa ilang pagkakataon ay nananalangin sa kanilang tabi.
Ang mga pangyayaring ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Lumilitaw na ang digmaang ito ay nagdulot ng hindi inaasahang bunga at ginagawang mas kumplikado ang ideya ng "pagbabago ng rehimen." Ang nakikita natin ay hindi pagbagsak ng Islamic Republic, kundi ang pagkontrol sa mga pampublikong espasyo sa pamamagitan ng presensya ng mga tao.
Ang digmaan ay hindi lamang nagaganap sa himpapawid o sa pamamagitan ng mga misil; ito rin ay nagaganap sa mga lansangan ng Tehran at iba pang mga lungsod sa Iran.
