Video| Inilabas ng Pentagon ang mga lihim na dokumento tungkol sa mga "flying saucer"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Inilabas ng Pentagon ang mga lihim na dokumento tungkol sa mga "flying saucer."
Sa unang pagkakataon, inilabas ng Kagawaran ng Tanggulan ng Amerika ang mga lubhang lihim na dokumento na may kaugnayan sa mga hindi natukoy na lumilipad na bagay o "UFO."
Kabilang sa mga dokumentong ito ang isang napaka-kakaibang video na naitala ng militar ng Amerika.
Ang video na ito ay nagpapakita ng isang bagay na hugis-bituin na gumagalaw sa himpapawid sa pamamagitan ng mabilis at paikot-ikot na paggalaw.
............
328
Your Comment