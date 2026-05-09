Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Kandidatong pampanguluhan ng Pransiya: Ang pagharap sa henosidyo sa Gaza ay isang tungkuling pampulitika at moral.
Binigyang-diin ni Jean-Luc Mélenchon, pinuno ng partidong La France Insoumise at kandidato sa halalang pampanguluhan ng Pransiya, na ang pagharap sa henosidyo sa Gaza Strip ay isang tungkuling pampulitika at moral, at na ang kaniyang partido ay dapat mapabilang sa unahan ng mga puwersang tumututol sa mga patakaran ng pasistang pamahalaan ni Benjamin Netanyahu.
Sa isang pahayag sa midya, sinabi ni Mélenchon na ang kawalan ng kakayahan ng pandaigdigang pamayanan na mapatigil ang punong ministro ng rehimeng Sionista mula nang magsimula ang mga pamamaslang sa Gaza ay nagbigay rito ng pagkakataong palawakin din ang lawak ng mga pagsalakay sa Lebanon at ipagpatuloy roon ang mga pamamaslang, tulad ng nagaganap sa Gaza.
