Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Jerusalem Post: Muling Binubuo ng Hamas ang Sarili, Nahaharap Muli ang Israel sa Dating Dilema.
Sinimulan ng Hamas ang proseso ng muling pagbuo ng kanilang istrukturang militar at administratibo sa mga lugar kung saan umatras ang militar ng Israel.
Muling nakakamit ng grupo ang kanilang operasyonal na kontrol sa ilang bahagi ng Gaza sa pamamagitan ng paggamit ng mga natitirang network ng tunnel at pagkuha ng mga bagong tauhan.
Ang ganap na pagpuksa sa Hamas nang hindi nagtatatag ng isang alternatibong entidad ay halos imposible, at ang pagpapatuloy ng sitwasyong ito ay hahantong lamang sa walang katapusang siklo ng mga pag-atake at pagkatapos ay muling pagbuo ng kakayahan ng grupo sa mga nasirang lugar.
